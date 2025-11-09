Посочиха кои коли рядко се развалят

Британското списание What Car анкетира над 32 000 шофьори и събра честни мнения за техните автомобили. Те оцениха всичко - от двигателя до дребните електронни проблеми.

Резултатите бяха интересни: ако искате да посещавате механик по-рядко, изберете бензинов или хибриден автомобил.

Според проучването 36% от собствениците на дизелови автомобили са посещавали сервизен център поне веднъж годишно. Тази цифра е 19% за бензиновите автомобили, 21% за хибридите и 27% за електрическите автомобили.

Сервизните центрове казват, че ремонтите на дизелови автомобили често отнемат повече време: турбокомпресорите, филтрите за твърди частици и системите за впръскване на гориво са склонни да напомнят за себе си в най-неподходящите моменти.

„Виждаме една и съща история: дизеловите двигатели изискват повече внимание. Това се дължи на по-сложния им дизайн“, обяснява механик, който обслужва автомобили на Hyundai и Toyota повече от десет години.

Hyundai i10 държи абсолютния рекорд за надеждност, като собствениците не съобщиха за сериозни повреди. Santa Fe 2018–2024 и електрическата Kia EV3 също са плътно зад тях.

Toyota GR Yaris и Aygo X също постигнаха почти перфектни резултати, като за над 99% от превозните средства не се съобщава за оплаквания.

В челната десетка бяха включени още Opel Grandland, Toyota RAV4, Mini Hatchback, Volkswagen T-Roc и дори Porsche Macan.

Базираният в Лондон експерт-журналист Пол Ригас коментира в коментар за What Car?: „Бензиновите автомобили са по-прости и по-стабилни. Ако собственикът не се стреми към мода, този избор ще спести стрес.“

За шофьорите, които купуват употребяван автомобил, този списък е като застраховка срещу пропилени разходи. По-малко повреди, по-кратко време за престой и спокойствие за години напред.

