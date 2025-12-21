Автомобилен гигант с чистка в Европа. Ето я следващата жертва

Ford продължава със странната си стратегия в Европа, която доведе до спирането на популярния модел като Fiesta и Puma, без да има техни наследници на хоризонта. Следващият в списъка е един от най-популярните SUV на континента – Kuga, който ще напусне конвейера в края на 2026.

Според германски източници, Ford вече е спрял производството на Еscape, който всъщност представя американския вариант на Kuga. Компактният SUV се сглобява във фабриката Луисвил (щата Кентъки), като няма да получи наследник – вместо него на конвейера ще бъде качен нов пикап. И очакванията са същото да се случи и с европейската Kuga, която е в третото си поколение.

По този начин популярният SUV става поредната жертва в стратегията, разработена от изпълнителния директор на Ford – Джим Фарли. Тя доведе до изчезването на Fiesta, EcoSport и Focus, които трябваше да бъдат заменени от високопроизводителни и „по-забавни’’модели (последното беше обявено именно от Фарли още пред две години).

След спирането на Kuga американската марка остава само с два пътнически модела с ДВГ на Стария континент – Puma и Torneo. А мястото на Kuga ще заеме Explorer EV, на когото се възлагат огромни очаквания. Той залага на багажник с обем 536 литра, по-модерен дизайн, бордовата технология и пробег от 600 км, за да привлече клиентите.

В същото време обаче Kuga е повече от печеливш модел за американския производител, с печалба от 8% - стойност, която Фарли е много сигурен, че ще успее да поддържа с Bronco, Mustang и компания. Малцина обаче вярват, че ще я постигне, още по-малко в Европа, пише "Аутомедия".

