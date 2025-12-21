Огромна заплаха за европейската автомобилна индустрия

Предстоящата 2026 може да се окаже много предизвикателна година за автомобилния сектор по света. Експертите предупреждават, че вълната от съкращения на работни места и силни спадове, започнала през 2025, може да се засили. Доставчиците на оригинални части за оборудване са особено застрашени от фалит, тъй като в момента са под най-голям натиск от автомобилните производители.

През 2025 над 60 000 души загубиха работата си в автомобилната индустрия в Северна Америка и Европа. Много компании в автомобилния сектор в момента се подготвят за по-нататъшен спад в поръчките и става все по-трудно за тях да се конкурират с по-евтини подизпълнители от Китай. Освен това има високи разходи за инвестиции в нови технологии, които, според експертите, могат да предвещават нова вълна от зрелищни фалити в автомобилния сектор.

Експерти предупреждават за риск от фалити

Експерти предупреждават, че рискът от несъстоятелност се отнася особено за доставчиците на части за двигатели с вътрешно горене в Европа. Въпреки че Европейската комисия наскоро се оттегли от забраната за регистрация на автомобили с вътрешно горене в ЕС, която е планирана за 2035 , обявеното намаляване на емисиите на CO2 от превозните средства с 90 процента означава, че на практика дните на двигателите с вътрешно горене са преброени.

Педро Пачеко, вицепрезидент по изследванията в Gartner, предсказа "присъщия риск от фалити за средни и дори големи доставчици", което доведе до "допълнителни смущения във веригата за доставки за автомобилните производители." Според него, автомобилните производители ще се сблъскат с финансови проблеми и затова ще са по-склонни да прехвърлят тази тежест върху доставчиците.

Повечето доставчици са на ръба

Ситуацията е опасна за доставчиците, тъй като много от тях вече работят на ръба на печалба. Проучване на Европейската асоциация за автомобилни части (CLEPA), проведено съвместно с изследователската компания McKinsey, показва, че до 7 от 10 компании в автомобилната индустрия, доставящи оригинални части за оборудване, прогнозират годишни печалби под 5 процента, пише "Аутомедия".

През 2025 автомобилният свят беше разтърсен от няколко високопрофилни фалита. През януари германската компания Voit, дългогодишен доставчик на Audi, BMW и Mercedes, обяви фалит. Преструктурирането на основния доставчик на Stellantis – Marelli Holdings, който подаде молба за фалит в САЩ и стартира процедурата "защита срещу кредитори", също получи силен отзвук.

През септември германската AE Group – един от най-големите доставчици на алуминиеви компоненти (например каросерии на скоростни кутии) за автомобилната индустрия – също официално обяви фалит.

Европа вече не е привлекателно място за производство

"Това, което виждаме в автомобилната индустрия, не е временна турбуленция, а структурна пукнатина. Европа вече не е привлекателно място за провеждане на индустриално производство – въпреки отличната си компетентност, експертиза и инфраструктура. От една страна имаме амбициозни климатични цели, а от друга страна няма ефективни механизми за защита на индустрията, но има твърде много регулации. Нуждаем се от реална стратегия за конкурентоспособност: по-евтина енергия, опростяване на регулациите, подкрепа за инвестиции. В противен случай сме изложени на риск от деиндустриализация и постоянна загуба на работни места, които никога няма да се върнат", казва Томаш Бебен, председател на борда на Асоциацията на дистрибуторите и производителите на автомобилни части SDCM.

Септември донесе и падането на друга германска легенда. Молба за фалит беше подадена от Kiekert AG, която създаде и патентова първия централен ключ преди половин век. Повече от 50 години Kiekert AG се счита за водещ доставчик на ключалки за най-големите световни играчи в автомобилната индустрия. Продуктите на компанията в момента се използват от над 100 марки, а експертите изчисляват, че решенията и патентите на Kiekert AG могат да бъдат намерени във всеки трети автомобил в света.

Гигантите съкращават заетостта

Автомобилната индустрия в момента преминава през дълбока преструктуриране. Това е резултат от глобален спад в търсенето, технологична промяна към електромобилност и глобално разширяване на китайските производители.

На 16 декември Европейската комисия обяви план за спасяване на европейската автомобилна индустрия и отмени забраната за регистрация на автомобили с вътрешно горене в ЕС през 2035. Авторите на плана за възстановяване на автомобилната индустрия подчертават, че през последните 6 години производството на автомобили на Стария континент е намаляло с до 3 милиона броя, а продажбите на малки превозни средства, главно в сегмента А, са намалели с 1,6 милиона в Европа.

В резултат на това световни гиганти с европейски корени са принудени да прилагат спасителни операции и дълбоки съкращения на работни места. Най-големият производител на автомобилни части в света – Bosch, наскоро обяви, че до 2030 ще намали заетостта на Стария континент (главно в Германия) с 13 000 работни места.

Съкращенията на работни места бяха обявени и от друга легенда на германската автомобилна индустрия – ZF Friedrichshafen, която може да загуби работни места с до 14 000 души до 2028.

