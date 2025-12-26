Изненадващ валутен ход на Китай! Засяга и щатския долар

Китайската валута рязко засили позициите си спрямо щатския долар, след като централната банка определи най-високия ѝ централен курс от повече от година. Ходът беше възприет от пазарите като ясен сигнал за увереност от страна на Пекин. Реакциите на валутните търговци не закъсняха.

Китайската централна банка определи среден централен паритетен курс на юана от 7,0358 за долар – най-силното му равнище от септември 2024 г., съобщи Ройтерс. На вътрешния валутен пазар в Китай курсът на юана може да се движи с до 2 процента нагоре или надолу спрямо този ориентир, което дава пространство за бързи пазарни реакции.

Според валутни търговци големи държавни банки активно са купували долари на спот пазара и почти веднага са ги обменяли в юани – ход, който допълнително е подкрепил китайската валута. Тази сутрин юанът се търгуваше около 7,01 за долар, над определения централен курс. Ако бъде премината психологическата граница от 7 юана за долар, това би означавало най-силното му ниво от май 2023 г., отбелязва японският бизнес всекидневник Никей.

Офшорният юан, който се търгува извън континентален Китай, вчера за кратко премина под 7 за долар за първи път от септември 2024 г., макар по-късно отново леко да отслабна. Валутата беше под натиск по-рано през годината след въвеждането на „реципрочни“ мита от американския президент Доналд Тръмп върху китайски стоки. Напрежението обаче започна да спада, след като плановете за рязко увеличаване на тарифите бяха изоставени, а срещата между Тръмп и китайския президент Си Цзинпин в Южна Корея в края на октомври доведе до едногодишно търговско примирие между Вашингтон и Пекин.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com