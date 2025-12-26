Злато срещу диаманти. Кое е по-ценно и защо си заслужава?

Златото остава значително по-атрактивен инвестиционен актив от диамантите, когато става въпрос за дългосрочно запазване и растеж на богатството. Това се доказва от динамиката на цените, ликвидността на пазара и данъчните облекчения, които правят златото по-стабилен и предвидим инструмент за инвеститорите.

През последните 25 години цената на златото се е увеличила с близо 3000%. Само през последното десетилетие цените на златото са се повишили с повече от 300%.

Диамантите обаче демонстрират много по-скромен темп на растеж. Средното увеличение на цената им е 5-7% годишно, а за 25 години общата възвръщаемост се оценява на приблизително 200%. Изключение правят редките цветни диаманти - розови или сини - които поскъпват с 9-12% годишно, но това е тесен и недостъпен пазарен сегмент.

Стандарти срещу субективност

Ключовата разлика между двата актива се крие в механизма на ценообразуване. Златото има глобално стандартизирана цена, което го прави еднакво ликвидно във всяка страна. Диамантите, от друга страна, се оценяват индивидуално - в зависимост от чистотата, оформянето, цвета и други параметри - което създава липса на прозрачност и често облагодетелства дилърите пред частните продавачи.

Допълнителен фактор, оказващ натиск върху пазара, е разпространението на диаманти, отглеждани в лаборатории, които правят естествените камъни по-евтини и намаляват стойността им при препродажба.

Рискове, ликвидност и данъци

Цените на златото може да се колебаят с 10-20% годишно, което означава по-високи рискове, но и по-висок потенциал за печалба. Диамантите са по-стабилни, но по-малко печеливши.

Данъчните условия също играят съществена роля. Например държавните златни облигации предлагат допълнителна годишна доходност от 2,5% и са освободени от данък върху капиталовите печалби, ако се държат до падеж (8 години). За диамантите такива инструменти не съществуват. Продажбата на физическо злато или диаманти след 24 месеца обаче се облага с фиксирана ставка от 12,5% без индексация.

Различните хора имат различни предпочитания

Анализаторите отбелязват:

За краткосрочните инвеститори (1-2 години), диамантите и бижутата може да изглеждат по-привлекателни поради по-ниската волатилност;

Дългосрочните инвеститори се възползват повече от златото поради по-високия му потенциал за растеж, ликвидност и данъчно ефективни инструменти, въпреки колебанията в цените.

В крайна сметка златото остава универсален инструмент за натрупване на богатство, докато диамантите все повече се възприемат като нишов актив или луксозен артикул, а не като класическа инвестиция.

