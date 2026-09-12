Злато срещу диаманти. Кое е по-ценно и защо си заслужава?
Златото демонстрира значително по-висока доходност и ликвидност, докато диамантите остават стабилен, но по-малко печеливш актив
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Златото демонстрира значително по-висока доходност и ликвидност, докато диамантите остават стабилен, но по-малко печеливш актив
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