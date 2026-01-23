Среброто атакува 100 долара и разтърси пазарите

Цената на среброто продължи стремглавото си покачване и достигна нови исторически върхове, като се доближи до символичната граница от 100 долара за тройунция, показват данни от борсата за търговия с метали COMEX. Към 8:50 ч. българско време среброто се търгува за 98,965 долара за тройунция, след като по-рано в сесията поскъпна до 99,395 долара и за първи път премина прага от 99 долара.

Рязкото поскъпване се тълкува като знак за засилено търсене на сигурни активи на фона на глобалната несигурност, колебанията на валутните пазари и очакванията за промени в лихвената политика. Анализатори посочват, че при пробив на границата от 100 долара е възможно допълнително ускоряване на ръста заради автоматични покупки и спекулативен интерес.

Възходящото движение обхваща и златото. Фючърсите на благородния метал се търгуват за 4952,10 долара за тройунция, след като по-рано през деня беше достигнат дневен максимум от 4970 долара. Комбинираният ръст на златото и среброто засилва очакванията, че пазарът навлиза в нов силен цикъл, при който благородните метали отново се утвърждават като предпочитано убежище за капитали.

