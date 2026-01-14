Метален шок! Злато, сребро и мед чупят рекорди едновременно

Цените на основните метали избухнаха с пълна сила още в началото на годината, като златото, среброто, медта и калаят достигнаха нови рекордни равнища в рамките на една и съща сесия. Според Блумбърг пазарите реагират бурно на очакванията за по-нататъшно понижаване на лихвените проценти в САЩ, съчетани със засилени сигнали за икономическо възстановяване в Китай и рязко нарастващо геополитическо напрежение.

Среброто над 90 долара, златото с нов исторически връх

Среброто скочи с 5,3 на сто и за първи път в историята премина психологическата граница от 90 долара за тройунция, докато златото отбеляза нов абсолютен рекорд. Калаят се отличи с ръст до 6 на сто в рамките на сесията, а медта продължи възходящия си тренд, подкрепен от силно индустриално търсене. Всички тези метали, с изключение на златото, се възползват допълнително от бума в сектора на изкуствения интелект, който увеличава нуждите от енергийна, дигитална и производствена инфраструктура.

Лихвите, доларът и бягството от „хартиени“ активи

От края на 2025 г. суровините бележат мощни ръстове, тъй като инвеститорите се подготвят за година, в която Федерален резерв на САЩ се очаква да продължи цикъла на облекчаване на паричната политика. Това засилва интереса към неблагородните метали, зависими от икономическия растеж, докато благородните метали намират подкрепа от геополитическата несигурност и подновения натиск върху Фед от страна на администрацията на президента Доналд Тръмп. По-слабият долар допълнително прави суровините по-достъпни за купувачи извън САЩ.

Китай и индустриалният импулс

По-оптимистичните нагласи на китайските финансови пазари също играят ключова роля. Последните данни за външната търговия на Китай показват силен ръст на износа и активизиране на производствената дейност, което насърчава инвеститорите да увеличават позиции във фючърси на метали и в акции. Това допълва глобалната картина на възстановяване, което директно подхранва търсенето на индустриални суровини.

Мита, недостиг и геополитически страхове

Допълнителен натиск върху цените, особено при среброто и медта, идва от очакванията за евентуално въвеждане на вносни мита в САЩ. Пазарите следят разследване по раздел 232 от американското законодателство, което може да доведе до мита върху среброто, докато при медта поскъпването е свързано с възможни бъдещи решения на Белия дом. „Опасенията от въвеждане на мита доведоха до задържане на значителни количества сребро в САЩ, което ограничи предлагането на световния пазар“, коментира Лю Шъяо от Zijin Tianfeng Futures.

Златото като сигнал за недоверие към валутите

„Когато златото повежда движението, това обикновено е знак за намаляващо доверие във фиатните валути“, заяви Хао Хон от Lotus Asset Management. По думите му при измерване спрямо златото много активи в момента изглеждат подценени, което допълнително усилва инвестиционните потоци към суровините. През миналата година златото поскъпна с около 65 на сто, а среброто – с близо 150 на сто.

Още по-високи нива на хоризонта

Засиленото търсене на активи убежища се подклажда и от геополитически фактори – задържането на лидера на Венецуела, напрежението около Гренландия, както и насилствените протести в Иран. На този фон Citigroup повиши тримесечните си прогнози за цената на златото до 5000 долара, а за среброто – до 100 долара за тройунция. Според Дейвид Чао от Invesco Asset Management търсенето на злато и сребро като защита срещу инфлация и финансова нестабилност ще се запази и през тази година, като златото има по-голям потенциал да изпревари среброто заради продължаващата глобална несигурност.

