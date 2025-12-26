Как да превърнем почивните дни през 2026 г. в дълги ваканции

Служебната 2026 година ще бъде дълга – с 248 работни дни и 1948 работни часа. Именно затова планирането на отпуската около официалните празници ще бъде ключово за по-дълги периоди на почивка. Как може да стане това законно и без риск, обясни адвокат по трудово право.

Как законът позволява да се ползва отпуск

В предаването Твоят ден адвокатът по трудово право Радостина Янева подчерта, че единственият легален начин за ползване на отпуск е чрез писмена молба до работодателя и негово изрично разрешение. Тя предупреди, че практики като фиктивни болнични крият сериозни рискове, тъй като работодателят има право да оспори документа и да поиска проверка за неговата легитимност.

Как се „местят“ почивните дни през 2026 г.

Янева припомни, че когато официален празник се пада в неделя, почивният ден се прехвърля в първия работен ден след него. През 2026 г. обаче 3 март се пада във вторник, което означава, че 2 и 4 март ще бъдат работни. Именно тук се отваря възможност за умело комбиниране на отпуск и празници, без да се нарушават правилата.

Как да удължим почивката с няколко дни

Адвокатът даде конкретен пример – ако служителят си вземе отпуск от петък преди 3 март, той може да си осигури поредица от почивни дни – от петък до вторник включително. В този случай към отпуската се броят само работните дни, а уикендите и празниците реално „удължават“ почивката. Тя подчерта, че ключът е в предварителното планиране и добрата комуникация с работодателя.

Какво може и какво не може работодателят

По думите на Янева работодателят има право да откаже отпуск, но не може да го прави за цялата година. Законът гарантира минимум 20 дни платен годишен отпуск, като поне 10 от тях трябва да бъдат използвани в рамките на текущата година. Допустимо е прехвърляне на до 10 дни за следващата година, но пълен отказ е недопустим. Ако служителят смята, че правата му са нарушени, той може да се обърне към Инспекцията по труда, а при необходимост – и към съда.

Съветът на експертите е ясен – който планира навреме и познава правилата, може да превърне почивните дни през 2026 година в реални възможности за по-дълга и пълноценна почивка.

