Социална бомба цъка. КНСБ предупреждава за протести в ключови сектори

Президентът на КНСБ Пламен Димитров предупреди за нарастващо социално напрежение и реална готовност за протести в редица ключови обществени сектори. По думите му работещите в пътническите превози, градския транспорт, Български пощи и читалищата вече са в режим на изчакване и могат да излязат на улицата, ако няма яснота за доходите им. Основният проблем остава липсата на конкретно решение за увеличението на заплатите в бюджетния сектор.

„Първо, тези 5% дори не са казани дали ще бъдат 5%“, заяви Димитров и подчерта, че все още няма официална позиция от държавата. Според него ключовият момент ще бъде 15 януари, когато се очаква Министерство на финансите да обяви коя инфлация ще използва като база за изчисленията. „Някак си това остава в страни. Няма такова решение още“, посочи синдикалният лидер.

Пламен Димитров припомни, че по закон увеличението трябва да се базира на натрупаната годишна инфлация към 31 декември 2025 година, но проблемът е, че съществуват различни измерители. „Всички знаем, че има няколко вида инфлация“, каза той и добави, че от КНСБ са поискали писмено да се приложи индексът на потребителските цени. „Последните данни на НСИ показаха 5,2%“, уточни Димитров, като допусна, че на годишна база инфлацията може да се окаже дори по-висока.

По думите му именно това колебание и липсата на яснота създават напрежение сред работещите и тласкат цели сектори към протестна готовност. Ако правителството не даде категоричен и прозрачен отговор, синдикатите предупреждават, че социалното недоволство може бързо да прерасне в масови действия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com