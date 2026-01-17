Обрат със заплатите, изцяло нови правила

Тайната около заплатите, която десетилетия наред беше негласен закон на работното място, приключва. От 2026 г. европейският пазар на труда влиза в нова ера, в която служителите ще знаят повече, работодателите ще бъдат по-прозрачни, а скритите разлики в заплащането вече няма да могат да се прикриват зад фразата „това е конфиденциална информация“.
Край на мълчанието: ЕС премахва тайната около възнагражденията
Директива (ЕС) 2023/970 за прозрачност на възнагражденията променя из основи начина, по който се договарят заплати в целия Европейски съюз. Целта е проста, но революционна: принципът „равно заплащане за равен труд“ да стане реално приложим, а не просто пожелание.
Макар често да се представя като инструмент за равнопоставеност между половете, директивата всъщност атакува много по-дълбок проблем — неравната информация. Досега работодателят знаеше всичко, а служителят — почти нищо. От 2026 г. това се обръща.
Прозрачност още при кандидатстване: Заплатата вече няма да е загадка
Една от най-големите промени е задължението работодателят да посочи началното възнаграждение или диапазона на заплащане още в обявата за работа или най-късно преди първото интервю.
Това означава край на интервютата „на тъмно“, в които кандидатът не знае дали позицията е за 1500 или 3500 лева.
Работодателите вече няма да могат да „тестват“ колко ниско е готов да слезе кандидатът — правилата стават ясни от самото начало.
Забрана за въпроси за предишната заплата
Една от най-често използваните тактики за поддържане на ниски възнаграждения отпада.
Работодателите вече нямат право да питат колко сте получавали преди — нито по трудов договор, нито по граждански.
Така се прекъсва порочната практика ниската заплата от предишната работа да ви следва като сянка и да определя бъдещите ви доходи.
Право на информация: Служителите вече могат да питат — и да получават отговор
Всеки работник ще има право да поиска данни за средното възнаграждение за сходна позиция, както и разбивка по пол.
Освен това работодателят е длъжен да разкрие критериите, по които определя заплати, бонуси и повишения.
Тези критерии трябва да бъдат обективни, прозрачни и полово неутрални. Отказът за предоставяне на информация вече се счита за нарушение.
Обратна тежест на доказване - работодателят трябва да се защитава
Една от най-силните правни промени е, че при съмнение за неравно заплащане служителят не е длъжен да доказва дискриминация.
Точно обратното — работодателят трябва да докаже, че разликите са обосновани и не нарушават закона.
Това обръща баланса на силите и дава реална защита на работещите.
България е длъжна да промени законите си
До 7 юни 2026 г. страната ни трябва да транспонира директивата в националното законодателство. Това означава промени в Кодекса на труда и Закона за защита от дискриминация.
Ако България не изпълни ангажимента си, ще последват санкции от ЕС.
Санкции за работодателите и обезщетения за служителите
Работодателите могат да бъдат глобени, ако:
не посочат диапазон на заплащане;
задават въпроси за предишни възнаграждения;
отказват информация за критериите за заплати;
прикриват разлики в заплащането.
Служителите, чиито права са нарушени, имат право на обезщетение — включително изплащане на разлики в заплатите със задна дата, пропуснати бонуси и допълнителни възнаграждения.
Новата реалност: заплатите вече няма да са тайна
С въвеждането на тези правила ЕС прави най-сериозната крачка към прозрачност на труда от десетилетия.
Тайната около заплатите пада, а работещите получават инструмент, който може да промени пазара — и собственото им бъдеще.
2026 г. ще бъде година на големия обрат.
