Обрат със заплатите, изцяло нови правила

Тайната около заплатите, която десетилетия наред беше негласен закон на работното място, приключва. От 2026 г. европейският пазар на труда влиза в нова ера, в която служителите ще знаят повече, работодателите ще бъдат по-прозрачни, а скритите разлики в заплащането вече няма да могат да се прикриват зад фразата „това е конфиденциална информация“.

Край на мълчанието: ЕС премахва тайната около възнагражденията

Директива (ЕС) 2023/970 за прозрачност на възнагражденията променя из основи начина, по който се договарят заплати в целия Европейски съюз. Целта е проста, но революционна: принципът „равно заплащане за равен труд“ да стане реално приложим, а не просто пожелание.

Макар често да се представя като инструмент за равнопоставеност между половете, директивата всъщност атакува много по-дълбок проблем — неравната информация. Досега работодателят знаеше всичко, а служителят — почти нищо. От 2026 г. това се обръща.

Прозрачност още при кандидатстване: Заплатата вече няма да е загадка

Една от най-големите промени е задължението работодателят да посочи началното възнаграждение или диапазона на заплащане още в обявата за работа или най-късно преди първото интервю.

Това означава край на интервютата „на тъмно“, в които кандидатът не знае дали позицията е за 1500 или 3500 лева.

Работодателите вече няма да могат да „тестват“ колко ниско е готов да слезе кандидатът — правилата стават ясни от самото начало.

Забрана за въпроси за предишната заплата

Една от най-често използваните тактики за поддържане на ниски възнаграждения отпада.

Работодателите вече нямат право да питат колко сте получавали преди — нито по трудов договор, нито по граждански.

Така се прекъсва порочната практика ниската заплата от предишната работа да ви следва като сянка и да определя бъдещите ви доходи.

Право на информация: Служителите вече могат да питат — и да получават отговор

Всеки работник ще има право да поиска данни за средното възнаграждение за сходна позиция, както и разбивка по пол.

Освен това работодателят е длъжен да разкрие критериите, по които определя заплати, бонуси и повишения.

Тези критерии трябва да бъдат обективни, прозрачни и полово неутрални. Отказът за предоставяне на информация вече се счита за нарушение.

Обратна тежест на доказване - работодателят трябва да се защитава

Една от най-силните правни промени е, че при съмнение за неравно заплащане служителят не е длъжен да доказва дискриминация.

Точно обратното — работодателят трябва да докаже, че разликите са обосновани и не нарушават закона.

Това обръща баланса на силите и дава реална защита на работещите.

България е длъжна да промени законите си

До 7 юни 2026 г. страната ни трябва да транспонира директивата в националното законодателство. Това означава промени в Кодекса на труда и Закона за защита от дискриминация.

Ако България не изпълни ангажимента си, ще последват санкции от ЕС.

Санкции за работодателите и обезщетения за служителите

Работодателите могат да бъдат глобени, ако:

не посочат диапазон на заплащане;

задават въпроси за предишни възнаграждения;

отказват информация за критериите за заплати;

прикриват разлики в заплащането.

Служителите, чиито права са нарушени, имат право на обезщетение — включително изплащане на разлики в заплатите със задна дата, пропуснати бонуси и допълнителни възнаграждения.

Новата реалност: заплатите вече няма да са тайна

С въвеждането на тези правила ЕС прави най-сериозната крачка към прозрачност на труда от десетилетия.

Тайната около заплатите пада, а работещите получават инструмент, който може да промени пазара — и собственото им бъдеще.

2026 г. ще бъде година на големия обрат.

