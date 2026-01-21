Ключово решение за заплатите. Засяга стотици хиляди

Ключово решение за заплатите взема кабинетът в оставка днес Точките в дневния ред на заседанието са 56. Най-важната от тях е увеличението на бюджетните заплати с 5 процента.

Ръстът на бюджетните заплати е разписан в т.нар. удължителен закон за бюджета а преди дни от Министерството на финансите обявиха, че увеличението ще е с процента на годишната инфлация в страната от 5 на сто, който е по благоприятен спрямо хармонизирания индекс на потребителските цени от 3,5.

Министър Теменужка Петкова оповести: "Правителството ще предприеме необходимите действия и ще приложи този режим, който е по-благоприятен за българските граждани, и ще индексира еднократно възнагражденията на всички с 5%. И в рамките на следващото заседание правителството ще вземе съответното решение."

Най-вероятно увеличението за януари ще бъде изплатено със заплатите за февруари.

Министрите ще регламентират как да се прилага и член от т.нар. удължителен закон за бюджета, свързан с правило за съотношението между приходите и разходите и лимитирането на плащанията, така че при недостатъчно приходи плащанията да се намаляват съразмерно, с цел осигуряване на фискална стабилност.

Кабинетът ще предложи на Народното събрание 2 решения за ратификация. Споразумението между правителствата на България и на Италианската република за сътрудничество в областта на отбраната за съвместното изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район "Кабиле", както и решението за инвестиционен разход "Придобиване на брегови противокорабни ракетни комплекси" за Военноморските сили.

Правителството ще определи и наличие на основен интерес заради сигурността на страната, който да бъде защитен при обществени поръчки за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на енергиен обект - нова ядрена централа на избраната от "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" и одобрена от Агенцията за ядрено регулиране Площадка №2.

Министърът на правосъдието внася за одобряване кандидатури за европейски прокурор от Република България.

Промените в КСО свързани с втория пенсионен стълб и въвеждането на мултифондове също е в дневния ред на заседанието.

