Как да превърнем почивните дни през 2026 г. в дълги ваканции
Експертни съвети как законно да комбинираме отпуск и празници
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Експертни съвети как законно да комбинираме отпуск и празници
Те са неприсъствени, но не се третират като официални празници
Германската икономика, която е водеща в Европа, е в рецесия две поредни години
През 2025 г. Националният празник 3 март се пада в понеделник. Така се оформя дълъг уикенд от три дни
Великден почти се слива с Гергьовден
Британските депутати се радват на най-мързеливия парламентарен сезон в историята на кралството. До лятната си отпуска през юли те ще са били на работ...