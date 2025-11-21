Различни пари ви се полагат, ако работите на 31 декември и 2 януари

Решението 31 декември и 2 януари да бъдат обявени за почивни дни може да създаде заблуждение сред работещите. Главната инспекция по труда предупреди, че трудът в тези дати няма да се заплаща като на официални празници и няма да носи допълнителните бонуси, характерни за Коледа и Нова година.

Как ще се заплаща трудът на 31 декември и 2 януари

За служителите с ненормиран работен ден или при подневно отчитане трудът в почивни и неприсъствени дни се счита за извънреден и се заплаща със 75 процента увеличение. При работещите по график със сумирано изчисляване на работното време обаче няма да има допълнително увеличение, ако работата е част от техния график, защото тогава не се води извънреден труд.

Кои дни остават празнични и носещи двойно възнаграждение

Единствено 24, 25 и 26 декември, както и 1 януари, остават официални празници по Кодекса на труда. Тогава трудът се заплаща минимум двойно. Ако е и извънреден, възнаграждението се увеличава с още 100 процента. За да бъде извънредният труд валиден, работодателят трябва да издаде писмена заповед, с която служителите се запознават поне 24 часа предварително.

Призив към работниците: пазете документите си

Инспекцията по труда препоръчва служителите да имат писмени доказателства за положения труд - графици, заповеди или други документи. Това ще позволи бърза проверка при подаден сигнал и ще гарантира, че работниците няма да бъдат ощетени. Целта е да се избегне объркване относно заплащането по време на дългите празнични периоди, свързани и с подготовката за въвеждането на еврото.

