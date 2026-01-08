Важно от шефа на НОИ за осъвременяването на пенсиите

Изплащането на пенсиите в евро започна без никакви проблеми. Нито един пенсионер не е получил намален размер на пенсията си. Това е много важно да се каже. Даже превалутирането е в полза на пенсионерите. Процесът на превалутиране е изключително прозрачен и се извършва по официалния курс 1,95583 лева за евро.

Това заяви в предаването "Още от деня" по БНТ управителят на НОИ Весела Караиванова-Начева, която коментира темата за въвеждането на еврото у нас.

"През цялото време ние бяхме до пенсионерите и обяснявахме всичко за хората. Те задаваха много и интересни въпроси, като ние отговаряхме и обяснявахме всичко. Единният електронен портал на НОИ вече е факт. Той е само на един клик разстояние и осигурява достъп до всички услуги на НОИ. Порталът е много лесен за боравене. Там хората могат да задават своите въпроси и вече го правят", разкри тя.

"Без редовен бюджет ние ще работим със закона за удължителния бюджет. Това не се случва за първи път. Швейцарското правило за осъвременяване на пенсиите не стои под въпрос заради удължителния бюджет. Със сигурност хората ще получат осъвременени пенсии след 1 юли. Отчетът за изпълнението на бюджета за миналата година е все още на прогнозни данни към ноември 2025 година. На 90% е изпълнението на разходите. Най-големият разход е изплащането на пенсии. Това се дължи на факта, че нацията остарява, има нарастване на пенсиите по болест, работещите намаляват. В НОИ има 11 млрд. дефицит. За да решим този проблем, трябва да направим няколко анализа, като първият трябва да е на размера на осигурителната вноска", категорична бе Весела Караиванова-Начева.

