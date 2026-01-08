Метео Балканс ни изненада! Ето каква зима дойде

Европа навлиза в нов климатичен режим, който на пръв поглед изглежда познат, но по същество е напълно различен от класическите представи за сезона. Сняг сутрин, дъжд по обяд и температури, напомнящи ранна пролет, вече не са изключения, а новата норма, оформяща явлението „фалшива зима“, пишат от Meteo Balkans.

Това не е просто странно време, а дълбока промяна в начина, по който функционира атмосферата над континента, поставяща под въпрос традиционното разбиране за зимните месеци.

Фалшивата зима не означава липса на студ, а по-скоро неговата нестабилност и накъсаност. Вместо продължителни снежни периоди, се наблюдават резки температурни амплитуди и честа смяна на въздушни маси.

Резултатът е опасна комбинация от мокър сняг, ледени дъждове, поледици и внезапни наводнения – сценарий, който крие значително повече рискове за обществото от класическата суха и студена зима. Основният двигател на тази хаотичност е промененото поведение на струйното течение над Северното полукълбо.

Неговото вълнообразно движение позволява дълбоки нахлувания както на арктичен студ, така и на топли маси от юг, което води до постоянно преминаване през критичния праг от 0°C.

Именно тази непредвидимост прави фалшивата зима по-рискова за инфраструктурата. Честото замръзване и размразяване води до масово образуване на поледици, заледяване на пътища без видим сняг, повреди в електропреносната мрежа и щети по сгради и мостове.

В авиацията и железопътния транспорт този режим изисква огромни ресурси за постоянно почистване и обезледяване.

Балканите и в частност България се очертават като едни от най-чувствителните зони, тъй като тук срещата между континенталния студ и средиземноморската влага създава идеални условия за екстремни явления.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com