Как да прехвърлите неизползвания си отпуск в 2026 година

Платеният годишен отпуск се полага за всяка календарна година и по правило трябва да бъде използван в рамките на същата година. Законът обаче допуска отлагане и прехвърляне на неизползваните дни, включително към 2026 г., при определени условия. Работниците и работодателите имат конкретни задължения, срокове и права, уредени в Кодекса на труда.

Ползване на платения годишен отпуск

Ползването и прехвърлянето на платения годишен отпуск е уредено основно в чл. 172 и чл. 173 от Кодекса на труда. Отпускът се използва през календарната година, за която се полага, като може да бъде взет наведнъж или на части, без законово ограничение за броя или минималната продължителност на отделните периоди. Той се ползва в работни дни и само след писмено разрешение от работодателя, което се дава въз основа на подадено от работника или служителя писмено искане с посочени конкретни дни и начална дата.

Кога и защо отпускът може да се отложи

Основната цел на платения годишен отпуск е възстановяване на работоспособността, поради което законът изисква той да бъде използван до края на съответната календарна година. Въпреки това Кодексът на труда допуска отпускът да бъде отложен и прехвърлен за следващата година, когато са налице определени законови предпоставки. Работодателят е длъжен да осигури ползването му до края на годината, освен ако отпускът не е отложен по установения в закона ред.

Отлагане по инициатива на работодателя или работника

Редът за отлагане на платения годишен отпуск е регламентиран в чл. 176 от Кодекса на труда. Работодателят може да отложи ползването му поради важни производствени причини, но само ако е осигурил използването на поне половината от полагаемия отпуск за съответната година. Отлагане може да бъде поискано и от работника или служителя, когато ползва друг вид законоустановен отпуск, като болничен, отпуск по майчинство, неплатен отпуск или друг разрешен отпуск, като това става със съгласието на работодателя, посочват от Министерството на труда и социалната политика.

Срокове за ползване на отложения отпуск

Когато платеният годишен отпуск е отложен или не е използван до края на календарната година, работодателят е задължен да осигури ползването му през първите шест месеца на следващата година, тоест до края на юни 2026 г. Ако в този срок работникът е поискал да ползва отпуска, но работодателят не е дал разрешение, законът му дава право сам да определи времето за ползване, като уведоми работодателя писмено най-малко 14 дни предварително.

Давност за неизползвания отпуск

Важно е да се отчита и давностният срок. Съгласно чл. 176а от Кодекса на труда правото на платен годишен отпуск се погасява, ако той не бъде използван в рамките на две години след края на годината, за която се полага. Така например неизползван отпуск за 2024 г. трябва да бъде използван най-късно до края на 2026 г., в противен случай правото за него се губи, независимо от причините за неползването.

Обезщетение и заплащане на отпуска

Платеният годишен отпуск не може да бъде заменен с парично обезщетение, освен при прекратяване на трудовото правоотношение. В такъв случай работникът или служителят има право на обезщетение за всички неизползвани дни отпуск, за които правото не е погасено по давност. Заплащането за времето на ползване на отпуска се изчислява по реда на чл. 177 от Кодекса на труда и гарантира доход по време на законната почивка.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com