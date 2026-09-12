Как да прехвърлите неизползвания си отпуск в 2026 година
Кодексът на труда определя ясни срокове и права за работниците и работодателите
Следете всички новини, анализи и коментари за Годишен Отпуск. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Кодексът на труда определя ясни срокове и права за работниците и работодателите
Главна инспекция по труда даде разяснения
Той обаче побърза да успокои феновете на „Денят започва“
Скри се, за да не бъде изслушан в парламента за скандален договор
Парламентът не одобри предложението на независимия депутат Георги Кадиев за 25-те дни платен годишен отпуск. Депутатите категорично отхвърлиха предлаг...