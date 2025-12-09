Важно съобщение за годишния отпуск. Кои дни горят?

Останалите дни платен годишен отпуск за 2023 г. могат да бъдат използвани до края на 2025 г., след което те ще бъдат погасени по давност според Кодекса на труда, предаде "Утро".

Това съобщиха от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИАГИТ). Работодателят може да разреши на работниците и служителите да използват всички дни отпуск, които не са погасени по давност, без значение дали са отложени или не за следващата календарна година, уточняват от ведомството.

Със съгласието на работодателя работниците и служителите могат да отложат платения си отпуск за следващата календарна година. Част от него може да бъде отложена и от работодателя при важни производствени причини. Във всички случаи поне половината дни отпуск трябва да бъдат използвани в календарната година, за която се отнасят. За останалите трябва да бъде осигурена възможност да се използват до средата на следващата година. В случай че работодателят не разреши поискания, неизползван или отложен отпуск до средата на годината, работникът или служителят може да го ползва с 14-дневно писмено предизвестие, като в случая не е необходимо съгласието на работодателя.

Всеки работник или служител има право на платен годишен отпуск, чийто размер не може да бъде по-малко от 20 работни дни, като работодателят писмено разрешава ползването му. До края на календарната година, в рамките на която той се полага, всеки работник е длъжен да използва платения си годишен отпуск. В началото на годината работодателят има задължение да информира работниците за полагаемите му дни отпуск, включително и тези, останали от предходната година. Той трябва също да създаде организация за тяхното използване.

Според разпоредбите на Кодекса на труда платеният годишен отпуск не може да бъде компенсиран с парични обезщетения. Единствено при прекратяване на трудовите правоотношения се изплаща обезщетение за всички дни отпуск, непогасени по давност, независимо дали са прехвърлени или не. Давността на отпуска спира да тече в периодите, в които работниците и служителите използват друг вид дългосрочен отпуск – за бременност и раждане, гледане на дете и др. Работниците и служителите, които постъпват на работа за първи път, могат да ползват годишен платен отпуск след придобиване на най-малко четири месеца трудов стаж.

Във връзка с обявените за неработещи дни 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. от ГИТ информираха преди няколко седмици, че с увеличение ще се заплати само извънредният труд. За работещите при ненормиран работен ден или при подневно отчитане на работното време трудът, положен по време на почивни и неприсъствени дни, винаги е извънреден, като той се заплаща със 75% увеличение. Работещите при сумирано изчисляване на работното време няма да получат допълнително увеличение, ако работят по график през двата допълнителни почивни дни, защото за тях това не е извънреден труд, уточниха от ГИТ.

