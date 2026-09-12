Важно съобщение за годишния отпуск. Кои дни горят?
Главна инспекция по труда даде разяснения
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Главна инспекция по труда даде разяснения
Със 100% увеличение се заплаща и извънредният труд в тези дни
Главна инспекция по труда с предупреждение
Неплатен отпуск само при искане на служител
София. Трудовите злополуки през изминалите 9 месеца на годината са по-малко в сравнение със същия период на 2012 г., показват данни на Националния оси...