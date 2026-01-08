Голям язовир прелива. Има ли паника в града

Язовир „Ивайловград“ прелива, съобщиха от Общината. На 7 януари кметът издаде заповед за активиране на Общинския план за защита заради проливните валежи.

МОСВ съобщи: Създадена е организация за защита на населението заради обилните валежи в Югоизточна България.

Предприети са всички необходими превантивни мерки, като се извършва постоянно наблюдение и координация между институциите, включително с областния управител на Хасково д-р Стефка Здравкова. Информация е подадена и до съседните гръцки общини. От местната администрация уверяват, че към момента няма заплаха за жителите, предаде Нова телевизия.

По-усложнена остава ситуацията в района на селата Мандрица, Долно Луково и Меден бук. В Мандрица реката е излязла от коритото си в участъка пред бунгалата, въпреки предприетите по-рано укрепителни дейности. Кметският наместник е в непрекъснат контакт с хората, като за жилищните сгради засега няма пряка опасност.

МОСВ: Създадена е организация за защита на населението в Крумовград и Кирково.

Всички кметове на населени места подават регулярна информация за състоянието на:

– електрозахранването и водоподаването;

– нивата на реките, язовирите и микроязовирите;

– проходимостта на пътната мрежа.

По информация на ГД „Гранична полиция“ временно е затворен за движение за всички видове превозни средства ГКПП „Капитан Петко войвода“ – Свиленград поради стачни действия на гръцки земеделци.

Общинските пътища в района се разчистват от паднали клони и дървета. От Община Ивайловград ще продължат да следят обстановката денонощно.

