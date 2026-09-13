Нов проблем. Огромен язовир прелива
Той осигурава питейна вода на Варна
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Той осигурава питейна вода на Варна
Създадена е организация за защита на населението
В резултат на валежи, през тази нощ и утре, се очакват повишения на речните нива във водосбора
Прекъснато е електрозахранването на помпена станция „Акмара“
Причината е авария на водопровод в наводнен участък за селото
Жълт код за обилни валежи в цялата страна Опасно високо е нивото на река Дунав и заради нестихващите дъждове скоро може да прелее. Освен това времето...
Язовир Смолница прелива вследствие на падналите валежи през последното денонощие. Това съобщи Асен Личев, директор на дирекция "Управление на водите"...