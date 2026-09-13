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Дунав прелива (ОБЗОР)

Дунав прелива (ОБЗОР)

Жълт код за обилни валежи в цялата страна Опасно високо е нивото на река Дунав и заради нестихващите дъждове скоро може да прелее. Освен това времето...

13 март | 19:05
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