Нов проблем. Огромен язовир прелива

Язовир "Камчия", който осигурява питейна вода на Варна, прелива, показват последните данни на ВиК- Бургас, съобщават от екоминистерството.

Към 30 март 2026 г. притокът към водоема достига 51,16 куб. м в секунда, а преливането е с дебит от 34,5 куб. м в секунда.

Общият дневен разход на вода, заедно с прелялото количество, е близо 37 куб. м в секунда, предава Радио Варна.

В момента язовирът разполага с 236,97 млн. куб. м вода, което означава, че е със 101% запълнен капацитет.

