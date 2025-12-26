Акции изхвърчаха в небето. Борба за благородните метали

Акциите и благородните метали са в светлината на прожекторите сред инвеститорите.

Азиатските акции достигнаха най-високо ниво от шест седмици в петък. Бързото рали при благородните метали не показва признаци на успокояване, тъй като инвеститорите искат за завършат годината при високи цени. Слабата йена поддържа риска от интервенция под контрол.

Пазарите в Австралия, Хонконг и по-голямата част от Европа са затворени в петък, заради което ликвидността на работещите борси в Азия е ниска, пише Investing.com.

Японският индекс Topix достигна рекордно високо ниво от 3423,06 пункта. Южнокорейският бенчмарк Kospi се повиши с 0,6% до 4129,68 пункта. От началото на годината индексът се повишава със 72%, заради което е най-добре представящият се основен фондов пазар в света тази година.

Китайският индекс CSI300 добави 0,3% до 4657,24 пункта и е напът да отбележи 18% ръст за годината, най-силният му годишен скок от 2020 г. насам.

Това изтласка широкия индекс MSCI за акции в Азиатско-тихоокеанския регион до най-високото му ниво от 14 ноември насам, след като се повиши с 0,4% до 227,49 пункта. От началото на годината бенчмаркът нараства с 25%.

Освен акциите, благородните метали са в светлината на прожекторите. Спот цената на среброто скочи с над 4% до рекордно високо ниво от 75,14 долара за тройунция в петък. Спот цената на златото също достигна нов рекорд, след като скочи до 4530,6 долара за тройунция. Фючърсите върху златото в САЩ с доставка през февруари поскъпват с 0,7% до 4537,55 долара.

Суджин Ким, анализатор на стоки в MUFG, коментира, че ръстът на цените се подкрепя от големите покупки на централните банки, силния приток на средства от ETF-ите, обезпечени със злато, и опасенията на инвеститорите относно обезценяването на валутите и нарастващия глобален дълг.

Златото поскъпва с над 71% тази година и върви към най-силен ръст на цената от 1979 г. насам. Среброто поскъпва със 158% за годината. Геополитическите развития също са ключов двигател на интереса към благородните метали. Търсенето на сигурни убежища се увеличи, след като САЩ засилиха натиска върху износа на петрол от Венецуела.

Среброто следва растежа на цената на златото, подкрепено не само от отбранителната му привлекателност, но и от промишленото му използване, особено в електрониката и технологиите за чиста енергия.

С настъпването на новата година инвеститорите са фокусирани върху това кога Федералният резерв на САЩ може да намали допълнително лихвените проценти и с колко. Трейдърите предвиждат поне две намаления през 2026 г., въпреки че не очакват Фед да предприеме действия преди юни.

Самата централна банка прогнозира още едно намаление през следващата година, но разделението във Фед оставя инвеститорите нащрек относно перспективите пред паричната политиката на САЩ.

Инвеститорите също така чакат президентът Доналд Тръмп да номинира председател на Федералния резерв, който да замени Джером Пауъл, чийто мандат изтича през май. Всеки намек за решението на Тръмп може да повлияе на пазарите през следващата седмица.

В резултат на това щатският долар е под натиск, което тласка еврото, британския паунд и швейцарския франк до нови върхове. Доларовият индекс, който отчита динамиката на зелените пари спрямо кошница от шест основни валути, се задържа в петък на стабилно ниво от 97,935 пункта, като се приближава към 0,8% спад за седмицата.

Курсът на японската йена леко се понижи до 156,23 йени за 1 долар. Валутата върви към ръст от 1% за седмицата – най-голямото ѝ седмично поскъпване от края на септември, заради устните предупреждения от Токио за интервенция на пазарите.

Според анализатори двусмислената комуникация на Японската централна банка вероятно цели повече гъвкавост относно точния момент на повишаване на лихвите и противоречи на решимостта на институцията да продължи с увеличаването на лихвените нива по заемите.

Инвеститорите са бдителни за официалните покупки на йени от Токио, особено след като обемите на търговия намаляват към края на годината.

Референтните японски държавни облигации поскъпнаха леко в петък, тъй като очакванията за ограничено емитиране на дълг помогнаха на доходността да се отдръпне от 26-годишния си връх.

