България хвърли въдица за голяма китайска инвестиция в автомобилния сектор
Пулев води правителствена и бизнес делегация в Сямън и постави електрониката, зелените технологии и интелигентния транспорт сред основните цели
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Пулев води правителствена и бизнес делегация в Сямън и постави електрониката, зелените технологии и интелигентния транспорт сред основните цели
Германия и страните от еврозоната ще вземат огромни суми от пазарите, а лихвите по заемите вече вървят нагоре
Само за пет месеца САЩ натрупаха още един трилион, а следващият сблъсък с тавана на дълга наближава
Кметът на града Димитър Николов отправи покана към бизнеса
Северозападът започва нова битка за инвестиции. Бивши празни терени се превръщат в икономическа зона
Инвеститорите стават все по-осъзнати и целенасочени
Вижда риск в достъпа на сови компании на европейския пазар
Дежа вю с кризата през 2008 г.
Докато светът губи, китайските активи показват изненадваща устойчивост
Гони златото по поскъпване
проект за казино в легендарния хотел Рюгьонг
Спот цената на златото и среброто достигна нов рекорд
Ценови спад предизвика бум на продажбите
Върху част от покривната плоча ще бъде изградено офисно тяло на 10 етажа
Проблем е, че възнагражденията на чиновниците изпреварват частните компании, каза БСК
По думите на Галина Стоянова, в последните години инвеститорите проявяват натиск да изграждат високи сгради
Новите инвеститори се отблъскват заради непрекъснатото повишение на брутната работна заплата
От началото на тази година среброто е поскъпнало с 35 на сто
Досега държавата работеше за еврото. Време е да започне да работи за хората
Каним инвеститори