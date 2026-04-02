Китай печели от кризата. Инвеститорите се пренасочват към азиатския гигант

Китай демонстрира изненадваща устойчивост на фона на енергийния шок, предизвикан от войната в Близкия изток, като стабилността на финансовите му пазари започва да привлича все по-сериозен интерес от международните инвеститори, съобщава Ройтерс. В условията на рязко поскъпване на петрола и напрежение в глобалните вериги за доставки, китайската икономика изглежда по-подготвена от други водещи пазари да понесе удара.

Стабилни пазари на фона на глобалния спад

Докато основни борсови индекси по света отбелязват сериозни загуби, китайските активи показват значително по-ограничени спадове. Индексът CSI300 се понижава с около 4,6 на сто, докато пазарите в Индия, Япония и Южна Корея губят над 10 на сто, а американският S&P 500 спада с близо 8 процента.

В същото време китайският юан остава сравнително стабилен спрямо долара, а дълговият пазар запазва устойчивост въпреки повишената волатилност в други региони. Това засилва доверието на инвеститорите, които все по-често разглеждат китайските активи като временен „убежищен“ вариант в условия на несигурност.

„Уникалната структура на енергийната зависимост на Китай е ключовият фактор“, посочва Джаки Тан от Deutsche Bank, като допълва, че именно това кара инвеститорите да увеличават експозицията си към страната.

Диверсифицирана енергийна база като щит

Въпреки че Китай е най-големият вносител на петрол в света, включително през стратегическия Ормузки проток, страната разполага със значителни буфери срещу евентуални прекъсвания.

Силната вътрешна енергийна база, ограничаването на износа на горива и развитата инфраструктура позволяват диверсификация на доставките чрез Русия, Централна Азия и Мианма. Освен това Китай поддържа петролни резерви, които могат да покрият около седем месеца внос.

Допълнително предимство е мащабният електромобилен парк и електроенергийната система, която до голяма степен разчита на вътрешни източници като въглища и възобновяема енергия. Това намалява зависимостта от външни доставки в моменти на криза.

Инвеститорски интерес и очаквания за растеж

Ниската инфлация в страната позволява икономиката да поема по-лесно по-високите цени на енергията, а последните икономически данни сочат известно подобрение. Това подкрепя интереса към китайските технологични и потребителски компании.

„Очакваме вътрешната икономика да остане устойчива, независимо от развитието на ситуацията“, коментира Уилям Юен от Invesco, който вече е увеличил инвестициите си в тези сектори.

В същото време инвеститорите насочват средства и към възобновяемата енергия, залагайки на растящото глобално търсене на соларни панели, батерии и зелени технологии.

„Бавен бичи пазар“ и глобални рискове

Пазарните участници все по-често говорят за сценарий на „бавен бичи пазар“, при който китайските активи постепенно поскъпват без резки движения. Според Кристофър Ууд от Jefferies именно тази тенденция ще доминира в близко бъдеще.

Въпреки това част от инвеститорите продължават да търсят сигурност в САЩ или по-малки азиатски пазари като Малайзия и Сингапур. Анализаторите предупреждават, че при продължаващ ръст на цените на енергията уязвимостта на Европа и Япония може допълнително да засили пренасочването на капитали към Китай.

