Тръмп в Пекин: Пред САЩ и Китай стои светло бъдеще

Срещата между президентите на САЩ и Китай Доналд Тръмп и Си Цзинпин се проведе официално в Пекин под засилено световно внимание и с демонстрация на дипломатически жестове от двете страни. Китайският лидер посрещна американския президент в Голямата зала на народа на площад „Тянанмън“, а кадрите от церемонията бяха излъчени на живо от Китайската централна телевизия CCTV.

Още в началото и двамата лидери заговориха за „исторически момент“ и за нов етап в отношенията между Вашингтон и Пекин.

В началото на разговорите Си Цзинпин заяви, че очаква 2026 година да се превърне в „историческа, знакова година“ за отношенията между Китай и САЩ. Китайският президент подчерта, че икономическите и търговските връзки между двете държави са „взаимноизгодни“ и приветства напредъка в диалога между Пекин и Вашингтон.

От своя страна Доналд Тръмп определи срещата като „най-голямото събитие“ в историята и заяви, че двете държави ги очаква „светло бъдеще“ в двустранното сътрудничество.

Преди началото на разговорите двамата президенти преминаха през официална церемония пред Голямата зала на народа.

Си Цзинпин посрещна Тръмп на червения килим, след което двамата се ръкуваха пред строените почетни гвардейски части и поздравиха членовете на официалните делегации.

След това прозвучаха националните химни на Китай и САЩ на фона на топовни салюти. Лидерите направиха преглед на почетната гвардия, а десетки деца ги приветстваха с цветя и китайски и американски знаменца.

Срещата между Си и Тръмп се следи внимателно от международната общност заради напрежението около търговията, Тайван, Близкия изток и глобалната икономика.

Очаква се разговорите между двете делегации да продължат часове, като темите включват икономическите отношения, сигурността и геополитическите конфликти в различни точки на света.

