Китай изгражда уникален секретен обект. Голямо вълнение в САЩ!

Китай стартира изграждането на мащабна полупотопяема изследователска платформа, която по данни на държавни медии може да работи на дълбочина до 10 000 метра и да поддържа екип от до 238 души в продължение на месеци. Проектът вече привлече вниманието на САЩ, където се разглежда не само като научна инициатива, но и като потенциално стратегическо предизвикателство.

Платформата беше пусната в Шанхай в края на март и е определяна като една от най-амбициозните разработки в този сектор. Нейните възможности поставят нови въпроси за ролята на дълбоководните технологии в съвременната геополитика.

Мащаб и конструкция на проекта

Съоръжението, разработено от Шанхайския университет Джиаотун, използва двукорпусен полупотопяем дизайн, познат от офшорната енергетика. Тази конструкция позволява бързо придвижване и последващо стабилизиране на избрана позиция чрез баластни системи.

Платформата впечатлява със своите размери - водоизместимост от около 78 000 тона, височина, сравнима с 30-етажна сграда над морското равнище, и палуба с площ колкото две футболни игрища. Тези параметри я поставят сред най-големите подобни съоръжения в света.

Технологични възможности и автономност

На борда са разположени шест лаборатории и специален лунен басейн, който позволява спускането на оборудване с тегло до 300 тона на дълбочина до 6000 метра. Платформата може да функционира автономно до четири месеца, което я прави изключително ценна за продължителни изследвания.

Тази комбинация от капацитет и автономност дава възможност за мащабни научни експедиции, каквито досега са били ограничени от технически и логистични фактори.

Наука или стратегия под водата

Официално китайските учени заявяват, че платформата ще служи за океанографски изследвания, прогнозиране на тайфуни, анализ на климатичните промени и изучаване на подводните екосистеми. Именно тези цели са представени като основна мотивация зад проекта.

В същото време обаче възможностите на съоръжението пораждат въпроси за потенциално двойно приложение. Дълбоководните изследвания могат да се използват и за детайлно картографиране на морското дъно - ключов елемент за подводна навигация и разполагане на системи за наблюдение.

Реакцията на САЩ

Американските военни анализатори следят развитието на проекта с повишено внимание. Според тях подобна платформа може да даде стратегическо предимство в контрола на подводната инфраструктура и комуникации.

В условия на нарастваща конкуренция между големите сили, подобни технологии все по-често се разглеждат не само като научен инструмент, но и като част от по-широката геополитическа картина. Това превръща проекта в фактор, който може да има значение далеч отвъд океанските изследвания.

