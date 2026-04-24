Китай прати в аванс подарък за Тръмп

Китай спази традицията на "панда дипломацията".

На фона на напрежението около Съединените щати и на прага на посещението на Доналд Тръмп в Китай, Асоциацията за опазване на дивата природа в Китай изпрати две гигантски панди в зоопарка в Атланта.

Това съобщи Асошиейтед прес.

Асоциацията заяви, че домакинът вече подготвя огради и територия за нови обитатели в съответствие с препоръките на китайски специалисти. Животните се преседят в Атланта десет години, но този период може да бъде удължен.

Зоопаркът в Атланта страдаше две години, след като при обтягане на отношенията Китай си върна обратно пандите.

Тези животни отдавна са инструмент на меката сила на Китай, който помага за укрепване на дипломатическите отношения и подобряване на имиджа на страната.

За първи път САЩ получиха две панди през 1972 г. след посещение на президента Ричард Никсън в Китай. След това животните бяха приютени в зоопарка във Вашингтон. А първият документиран случай на "панда дипломацията" датира от 685 г., когато китайска императрица изпраща две панди на японския император.

Докато обаче Америка чака пандите, Москва вече посреща китайски гост, а разговорите в Кремъл може да имат сериозен резонанс на Запад.

Министрите на отбраната на Русия и Китай се срещнаха на фона на раздразнението в Близкия изток.

Кремъл пусна снимка на руския министър на отбраната Андрей Белоусов и китайския му колега адмирал Дун Джун, който е в Русия на официално посещение.

Очаквано, няма почти никаква информация за какво са си говорили.

