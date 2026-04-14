Китай влиза в играта! Си Цзинпин с план за мир в Близкия изток

Китайският лидер Си Цзинпин отправи едно от най-силните си послания за сигурността в Близкия изток от началото на конфликта между САЩ, Израел и Иран, като предупреди, че светът не бива да се връща към „закона на джунглата“. Изявлението бе направено в Пекин по време на среща с престолонаследника на Абу Даби шейх Халед бин Мохамед.

Си представи четири ключови предложения за мир и стабилност, като подчерта ролята на международното право и диалога. Китай даде сигнал, че е готов да играе по-активна роля в кризата.

По време на разговорите двете страни са обсъдили ситуацията в Персийския залив, като Си е заявил, че Китай ще продължи да насърчава мирното решаване на конфликти. Пекин подчертава необходимостта от диалог и координация в условията на растящо напрежение в региона, който остава ключов за глобалната сигурност и енергийните пазари.

В центъра на изявлението са т.нар. „четири предложения“ на китайския лидер. Първото е свързано със принципа за мирно съжителство между държавите, като основа за стабилност. Второто засяга изграждането на устойчива архитектура за сигурност - формулировка, която Пекин често използва като критика към съществуващите съюзи, водени от САЩ.

Третият акцент е върху върховенството на международното право, което според Си трябва да се прилага последователно, без избирателност. „Авторитетът на международното право трябва да бъде защитен; то не трябва да се прилага избирателно или да се изоставя, когато е неудобно“, заяви той. В този контекст китайската позиция традиционно е насочена срещу едностранни действия на глобалната сцена.

Четвъртото предложение поставя акцент върху суверенитета на държавите и необходимостта от гарантиране на сигурността на техните институции, персонал и инфраструктура. Си подчерта и нуждата от баланс между сигурността и развитието, като ключов елемент за дългосрочна стабилност.

Изразът „законът на джунглата“, използван от китайския лидер, е добре познат в реториката на Пекин и обикновено се насочва срещу действия, които се възприемат като едностранни или извън рамките на международното право. С това изявление Китай ясно позиционира себе си като защитник на многостранния ред в момент на сериозна геополитическа криза.

