Защо философът Тукидид влезе в разговора между Си и Тръмп?

Докато светът очакваше лидерите на САЩ и Китай да говорят за Иран, Тайван и новите геополитически кризи, Си Цзинпин изненада всички с препратка към война отпреди повече от две хилядолетия. По време на срещата си с Доналд Тръмп в Пекин китайският лидер върна разговора към Древна Гърция, Спарта и Атина, за да отправи едновременно предупреждение и послание към Вашингтон. Зад необичайната историческа аналогия прозираше тревожният въпрос дали светът не се движи към нов голям сблъсък между две суперсили, пише „Гардиън“.

Урок от Древна Гърция

Във встъпителните си думи Си спомена Пелопонеската война - продължилия десетилетия конфликт между Атина и Спарта, избухнал през 431 година преди Христа. Китайският лидер директно постави въпроса дали Пекин и Вашингтон могат да избегнат т.нар. „капан на Тукидид“ - теорията, според която войната става почти неизбежна, когато една нововъзникваща сила започне да застрашава господството на вече установена империя.

Терминът идва от древногръцкия историк Тукидид, който описва как възходът на Атина и страхът на Спарта в крайна сметка довеждат до война. В съвременния свят мнозина анализатори виждат в тази аналогия отношенията между Китай и САЩ.

Тайван - червената линия

Историческата препратка не остана само интелектуално упражнение. Малко по-късно Си премина към най-чувствителната тема в отношенията между двете държави - Тайван.

Китайският лидер предупреди Тръмп, че всяка „погрешна стъпка“ по въпроса може да доведе до директен конфликт между Пекин и Вашингтон. „Тайванският въпрос е най-важният проблем в отношенията между Китай и САЩ“, заявил Си, цитиран от международни медии.

По думите му неправилното управление на темата може да тласне двете страни към „изключително опасна ситуация“. Пекин продължава да разглежда самоуправляващия се остров като част от китайската територия, докато САЩ поддържат неофициални, но силни връзки с Тайван, което остава един от най-взривоопасните геополитически въпроси в света.

От предупреждения към дипломатически тон

Въпреки твърдите сигнали, вечерта на държавния банкет тонът рязко се смекчи. Си заговори за възможността Китай и САЩ да вървят заедно към развитие, вместо към сблъсък. „Постигането на голямото подмладяване на китайската нация и превръщането на Америка отново във велика може да върви ръка за ръка“, заявил китайският лидер.

Посланието очевидно беше насочено към лозунга на Тръмп „Да направим Америка отново велика“, но и към идеята, че двете сили могат да съществуват без пряк конфликт, въпреки стратегическото съперничество.

Отговорът на Тръмп

Американският президент не пропусна да реагира. В публикация в Трут соушъл Тръмп заяви, че Си „много елегантно“ е намекнал, че САЩ са били „нация в упадък“.

Тръмп обаче побърза да уточни, че това не се отнася за управлението му. „Преди две години всъщност бяхме нация в упадък. Сега Съединените щати са най-горещата нация в света“, написа американският лидер.

Той допълни, че се надява отношенията между Вашингтон и Пекин „да бъдат по-силни и по-добри от всякога“.

Зад дипломатическите усмивки обаче остана усещането, че древният урок за Атина и Спарта продължава да тегне над отношенията между двете най-мощни държави на планетата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com