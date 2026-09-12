Защо философът Тукидид влезе в разговора между Си и Тръмп?
Пекин предупреди Вашингтон, че Тайван може да се превърне в искрата на нов глобален конфликт
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Пекин предупреди Вашингтон, че Тайван може да се превърне в искрата на нов глобален конфликт
Денят за размисъл трябва да бъде време за критично мислене
Поклонението ще се извърши на 21 март
Неговият „политически анализ“ допринася за формирането на следвоенната интелектуална среда
Водещият ники Кънчев беше изненадан от обяснението, но запази присъствие на духа
Той бил богослов и философ, един от първите и най-ярки ранни християнски писатели апологети
Писятелят бе нападнат в петък и прободен с нож десет пъти
България участва в честванията на философа от календара на „100 години виенски модернизъм“
Известният писател и философ Умберто Еко е починал късно вчера в дома си. Това съобщиха от семейството на 84-годишният интелектуалец пред италиански м...
Световният интелектуалец обикаля страната, за да се види с приятели Философът представя книгата си "Несъвършената градина" във Френския институт на 2...