Почина изтъкнат български философ

Почина проф. Желязко Стоянов - историк и философ, дългогодишен преподавател и директор на Университетската библиотека в периода 1991–2001 г, съобщи пресцентърът на Софийския университет „Св. Климент Охридски" .

Поклонението ще се извърши на 21 март (събота) от 13:00 ч. в ритуалната зала на Централните софийски гробища.

Проф. Желязко Стоянов е роден на 13 март 1941 г. в село Сладун, Хасковска област. През 1971 г. завършва специалността „Философия“, а през 1972 г. - специалността „История“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 1979 г. защитава докторска дисертация, а през 1986 г. става доктор на философските науки. В периода 1988–1991 г. е заместник-директор на Института за философски науки към БАН. В периода 1991–2001 г. е директор на Университетската библиотека.

В Историческия факултет чете лекции по методология на историческото познание; философия на историята; увод в историческото познание; философски анализ на историческото и естетическото; изворознание и историческо познание. Автор е на множество научни публикации в областта на историята и философията.

„Като директор на Университетската библиотека проф. Желязко Стоянов се отличава с новаторство и далновидност. Под негово ръководство библиотеката се превръща в първата изцяло автоматизирана библиотека в страната, внедрявайки съвременна интегрирана библиотечно-информационна система. С негова подкрепа библиотечните специалисти преминават плавно към работа в електронна среда. Със своето умение за поглед в бъдещето той утвърждава информационните услуги, предлагани от библиотеката, и налага абонаментите за бази данни като основна част от информационното осигуряване на научната и учебната дейност в Софийския университет“, отбелязват от академичната общност на висшето училище.

