Аукционът на века! Шедьоври на българското изкуство излизат на търг

Търгът на мащабна колекция от български майстори се очертава като едно от най-вълнуващите събития за ценителите на родното изкуство през този сезон. Организаторите от аукционна къща Артмарк подготвят събитието под наслов „От Танев до Яранов“, което ще представи над 130 произведения със забележителна стойност. Колекцията е събирана в продължение на много години с огромен личен интерес и показва ясно изразена кураторска линия в развитието на българската живопис през двадесети век.

Среща с класиците

Самият аукцион ще се проведе във вторник на 19 май в залите на хотел Балкан Палас в София. Дотогава всички почитатели на изкуството имат възможност да разгледат шедьоврите в изложба, подредена в галерия Артмарк на улица "Кузман Шапкарев" 1. Експозицията е достъпна за посетители всеки ден до 18 май включително и в празничните дни около Първи и Шести май, като предлага на публиката уникален досег до частни съкровища.

Шедьоври със световно излъчване

Селекцията обхваща едни от най-важните имена в историята на българското изкуство. Сред авторите се открояват Атанас Яранов и Никола Танев, чиито творби „Човешко състояние“ и „Пейзаж от Созопол“ са сред основните акценти на търга. В колекцията присъстват още произведения на Васил Стоилов и Кеазим Исинов, както и знакови платна на Генко Генков и Светлин Русев, които заедно изграждат мост между различните стилови търсения.

Рядък шанс за колекционерите

Тази богата палитра от автори позволява на новите собственици да проследят връзките между поколенията и промените в естетиката на времето. Експертите посочват, че аукционът предлага рядък шанс за придобиване на картини, които се допълват взаимно и показват истинската дълбочина на българското класическо изкуство. Това събитие не само обогатява пазара, но и затвърждава културната значимост на големите майстори на четката.

