"Декамерон" оживява с магията на Ясен Гюзелев в ново луксозно издание

„Брод към необята“, „От неврон до общество“ и ново издание на „Декамерон“ с илюстрации на Ясен Гюзелев са сред новите заглавия за третата седмица на юни, предава БТА.

Стихосбирката „Стихове от бойницата“ на украинския творец и доброволец Максим Кривцов ще бъде представена на 17 юни от 18:30 ч. в Място за четене и култура „Вход Б“ (ул. „Бистрица“ 2), съобщиха от издателство „Парадокс“. Водещ на събитието ще бъде Радослав Чичев, ще участва и преводачът Албена Стаменова. Няколко думи за книгата ще каже Райна Камберова, а стиховете на Максим Кривцов ще оживеят в прочита на Ахмед Юмер-Ози.

Историкът и университетски преподавател проф. Пламен Павлов ще гостува в Смолян на 16 юни за среща с читатели в Регионалната библиотека „Николай Вранчев“, съобщи Антоанета Николова, главен експерт „Програми, културна дейност и връзки с обществеността“ в културната институция. Събитието ще се състои от 18:00 часа в сградата на библиотеката. По време на срещата проф. Павлов ще представи книгите си „Власт и страст: Дворцовите драми в българската история“ и „Първите дами на Средновековна България“.

Ново издание на „Декамерон“ от Джовани Бокачо включва илюстрации на Ясен Гюзелев, съобщиха от „Колибри“. Преводът е дело на Никола Иванов и Драгомир Петров. Художественото оформление на корицата е на Ясен Гюзелев и Кирил Златков. В изданието са включени 22 новели.

„Невросоциология. Том I. От неврон до общество“ от Емил Георгиев разглежда човешката природа като едновременно биологична, социална и културна, съобщиха от Университетското издателство „Св. Климент Охридски“. Редактор на книгата е Калоян Игнатовски, а художник на корицата е Антонина Георгиева.

Книгата „Брод към необята“ представя творчеството на акад. Иван Гранитски и проф. Иван Маразов, съобщиха издателите от „Захарий Стоянов“. Книгата е разделена на две части: поезия (песни) от акад. Иван Гранитски и студии от проф. Иван Маразов. Текстът изследва теми, обвързани с древногръцките наука и култура.

Аудиопоредица със стихотворения от българската детска литература представя екипът на спектакъла „Поетите Live“, съобщиха инициаторите на проекта. Аудиопоредицата „Поетите Live и Децата“ е достъпна във всички големи музикални платформи, казват от екипа. Стиховете четат Владо Пенев, Захари Бахаров, Юлиан Вергов, Иван Бърнев, Малин Кръстев, Бойко Кръстанов, Теодора Духовникова, Луиза Григорова - Макариев и Весела Бабинова, а музикалната среда е създадена от маестро Антони Дончев.

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