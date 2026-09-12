"Декамерон" оживява с магията на Ясен Гюзелев в ново луксозно издание
Аудиопоредицата „Поетите Live и Децата“ е друго вълнуващо заглавие
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Аудиопоредицата „Поетите Live и Децата“ е друго вълнуващо заглавие
ТВ журналистката представи...
Големият актьор чете откъси от шедьовъра на италианския поет
Ирмена Чичикова като Коко Шанел
От издателство "Колибри" дирижират маратона от събития между 2 и 11 ноември Звезди на киното и литературата идват за уникален фестивал в столицата, П...
София. Българската народна песен „Малка Мома" на Нели Андреева и Георги Генов ще бъде част от саундтрака към филма „Колибри" с Джейсън Стейтъм. Англий...
Американската интернет и софтуерна компания Google празнува 15 години от своето създаване. По този случай интерактивен дудъл (банер) замести обичайнот...