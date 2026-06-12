"Малкият принц" отново е тук
81 години след трагичната смърт на Сент-Екзюпери, четем книгата с авторските му рисунки
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81 години след трагичната смърт на Сент-Екзюпери, четем книгата с авторските му рисунки
Новото издание на книгата "Пипи Дългото чорапче" ще бъде цензурирано. В книгата вече няма да има съдържание, което се смята за расистко, съобщава МИА....