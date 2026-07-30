Историята на най-известната царица на Египет, разказана с нейния собствен глас

Малко исторически личности са оставили толкова трайна следа в световната култура, колкото Клеопатра. В продължение на повече от две хилядолетия последната владетелка на Древен Египет е вдъхновявала историци, писатели и творци, но образът й често е бил пречупван през погледа на хората, които са разказвали нейната история. В романа „Клеопатра“ британската писателка Саара Ел-Арифи предлага различна гледна точка - тази на самата царица.

Романът проследява живота на Клеопатра от детството й в династията на Птолемеите до възкачването ѝ на трона и съдбоносните решения, които определят бъдещето на Египет. Вместо да поставя в центъра единствено прочутите ѝ отношения с Юлий Цезар и Марк Антоний, авторката изгражда образ на владетелка, която се изправя пред политически интриги, семейни конфликти и непрестанната заплаха от разширяващата се Римска република. Историята е разказана от първо лице и представя Клеопатра като сложен, многопластов герой, чиято най-голяма битка е за независимостта на собствената й държава.

Макар да стъпва върху исторически събития и личности, романът не претендира да бъде документален разказ. Ел-Арифи вплита в повествованието мотиви от древноегипетската митология и художествена интерпретация на известните исторически факти, за да изгради нов прочит на една от най-обсъжданите жени в историята.

Саара Ел-Арифи е британска писателка, известна с романите си в жанра фентъзи. Тя има магистърска степен по африканистика, а интересът й към Клеопатра се заражда именно по време на академичните й изследвания върху начина, по който историческата владетелка е представяна през вековете. Авторката споделя, че с този роман си поставя за цел да върне човешкия образ на Клеопатра отвъд натрупаните митове и легенди и да разкаже историята ѝ от гледната точка на самата жена, а не на нейните съвременници или наследници.

„Клеопатра“ съчетава историческа основа, митологични елементи и силен психологически портрет на една владетелка, чиято история продължава да вълнува света и днес. Романът е подходящ както за почитателите на историческата художествена литература, така и за читателите, които търсят съвременен прочит на класически сюжети и силни женски образи.

„Клеопатра“ вече може да бъде открита в книжарниците в цялата страна и онлайн на www.soft-press.com.