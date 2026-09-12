Коя е истинската Клеопатра
Наташа Соломонс разкрива различния образ на най-известната жена в хрониките на Египет
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Наташа Соломонс разкрива различния образ на най-известната жена в хрониките на Египет
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Царицата на Египет е една от най-известните исторически личности
Лондон. Световно известната актриса Анджелина Джоли потвърди слуховете, че планира да изпълни ролята на Клеопатра в едноименния биографичен филм на Ер...
Риана и Кейти Пери избраха един и същи пролетен стил - равния бретон като на Клеопатра. Прическата на черта и с дебел бретон се очертава като хит за т...
Рим. Чудовищна буря се разрази в нощта срещу вторник на италианския остров Сардиния и остави градове и села и десетки хиляди жители под вода, съобщава...
По последни данни жертвите са 17