Коя е най-мразената жена в двора на Тюдорите

„Никой не пише исторически романи като Филипа Грегъри.“, коментират критици в The Times. „Завладяващ и смразяващ поглед към света на Тюдорите през очите на един от най-противоречивите женски образи в английската история.“, категорични са в Historical Novel Society. Съпруга. Шпионка. Свидетелка. Предателка. Това са имената на Джейн Болейн в хрониките през вековете – жената, обвинявана за падението на две кралици и превърнала се в една от най-неразбраните фигури в двора на Хенри VIII. В новия си роман „Предателката Болейн“ Филипа Грегъри /“Еднорог“/ ни отвежда в сърцето на една епоха, в която властта се крепи на страх, а всяка тайна може да струва живота на онзи, който я пази.

Млада, интелигентна и наблюдателна, Джейн Болейн живее в свят, в който оцеляването зависи от способността да виждаш повече, отколкото показваш. Като съпруга на Джордж Болейн и снаха на прочутата Ан Болейн, тя се оказва в центъра на най-опасните политически и лични интриги в английския кралски двор. Подозирана, използвана и принуждавана да избира страна в безмилостната битка за власт около крал Хенри VIII, Джейн постепенно разбира, че истинската опасност не идва от враговете, а от хората, които стоят най-близо до трона. В свят на заговори, предателства и тайни съюзи тя носи много лица – на вярна съпруга, предана придворна дама, покорна поданица и неохотна шпионка. Историята помни Джейн Болейн като предателка. Жената, чиито думи изпращат Ан Болейн на ешафода. Жената, замесена и в гибелта на още една кралица. Но ако истината се окаже много по-сложна? Ако зад легендата за коварната интригантка се крие жена, която просто се е опитвала да оцелее? С присъщото си майсторство Филипа Грегъри пресъздава една от най-драматичните епохи в английската история и дава глас на жена, осъдена от векове исторически предразсъдъци. „Предателката Болейн“ е мащабен исторически роман за властта, страха, предаността и цената на истината. История за жена, която знае твърде много в свят, в който знанието е смъртоносно.

Филипа Грегъри е от най-популярните и успешни авторки на исторически романи в света. Нейните книги са преведени на десетки езици и са продадени в милиони екземпляри. Световна известност ѝ носи романът „Другата Болейн“, по който е създаден и едноименният филм с Натали Портман и Скарлет Йохансон. След поредицата бестселъри от епохата на Тюдорите Филипа Грегъри е наречена “кралица на историческия роман”.

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