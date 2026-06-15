Скръб в Турция! Млада актриса издъхна след рождения си ден

Черен ден за арт обществото в Турция. Само ден, след като навърши 35 години, внезапно издъхна Едже Иртем. Актрисата е позната най-вече с ролята си на Ъшъл в телевизионния сериал "Шербет от боровинки".

Иртем се е почувствала зле в дома си около обяд. По това време с нея е била майка ѝ. На място са пристигнали медицински екипи, които са оказали спешна помощ, но въпреки усилията им актрисата не е била спасена, съобщава в. "Хюриет", предава БТА.

Неочакваната ѝ смърт предизвика скръб сред представители на турските артистични среди и нейните почитатели.

Допълнително тъга предизвика и фактът, че ден преди смъртта си Иртем е отпразнувала рождения си ден и е благодарила на своите последователи в социалните мрежи за отправените поздравления.

Първоначалната версия за кончината й е сърдечен удар, но се чака изготвянето на съдебномедицинска експертиза.

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