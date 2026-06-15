Скандал с Род Стюарт: Отмени концерт заради болест, къде отиде часове по-късно

Рок легендата Род Стюарт се оказа в центъра на сериозен скандал, след като отмени концерт заради заболяване, а по-малко от 24 часа по-късно беше заснет да подкрепя националния отбор на Шотландия на мач от Световното първенство по футбол, отбеляза "Ню Йорк поуст".

81-годишният изпълнител трябваше да излезе на сцената в амфитеатъра North Island Credit Union край Сан Диего в петък вечер, но концертът беше отменен само 40 минути преди началото му.

Първоначално организаторите обявиха, че причината е инфекция на синусите. По-късно самият Стюарт съобщи, че лекарите са диагностицирали остро възпаление на горните дихателни пътища, довело до ларингит и временна загуба на гласа.

Певецът се извини на феновете в социалните мрежи и обеща концертът да бъде пренасрочен.

Само ден по-късно обаче Род Стюарт публикува видео, на което се качва на частен самолет за Бостън заедно със синовете си Ейдън и Аластър, за да гледа мача на Шотландия срещу Хаити.

„Летим за Бостън да гледаме Шотландия на Световното първенство“, казва музикантът във видеото, преди заедно със синовете си да запеят: „Без Шотландия няма купон!“.

Публикацията предизвика бурна реакция сред почитателите му. Мнозина се запитаха как човек, който предишната вечер не е бил в състояние да пее, изведнъж изглежда енергичен, усмихнат и в добро настроение.

Снимки и видеа от стадиона показаха Стюарт сред феновете на Шотландия, облечен в националните цветове и видимо наслаждаващ се на футболната атмосфера.

Представител на певеца защити решението за отмяна на концерта и увери, че здравословният проблем е бил реален.

По думите му музикантът е получил няколко курса лечение и стероиди с надеждата все пак да излезе на сцената.

„Беше на място, но не можеше да говори. Наложи се да общуваме чрез съобщения, защото беше напълно без глас“, обясни представителят му.

Оправданието обаче не успокои разочарованите фенове.

„Твърде болен, за да пее, но достатъчно здрав, за да лети през половината страна за футболен мач?“, написа един от тях под публикацията на звездата.

Други го обвиниха, че е проявил неуважение към хилядите хора, които са чакали концерта и са научили за отмяната буквално минути преди началото му.

Въпреки критиките Род Стюарт засега не е отменил следващата си изява. Очаква се той да се качи на сцената в понеделник в амфитеатъра Red Rocks в Колорадо, което допълнително подхранва въпросите дали действително е бил толкова болен, колкото твърди.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com