Скандал с Род Стюарт: Отмени концерт заради болест, къде отиде часове по-късно
Феновете му не са доволни от тази проява
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Феновете му не са доволни от тази проява
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В разговор с началникa на казанлъшкото управление на полицията Стойчо Крачолов, Николов споделил, че има проблеми със сърдечната дейност, като му пред...
София. Съпругът ми има здравословни проблеми. Това заяви жена му Емилия Сертова пред afera.bg по повод неговото завръщане в страната. "Снощи го прибр...
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