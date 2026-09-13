Светлин Русев и Михаел Халаш срещат Сибелиус и Бетовен в зала „България“
Българският цигулар се завръща на сцената на Софийската филхармония под палката на диригента с 20-годишна история във Виенската държавна операСветлин...
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Българският цигулар се завръща на сцената на Софийската филхармония под палката на диригента с 20-годишна история във Виенската държавна операСветлин...
На 8 юни от 19:00 часа в зала „България“
Над 130 шедьоври търсят своите нови собственици
Светлин Русев и Лия Петрова подписаха договори за тяхното предоставяне за срок от 5 години
Те получават уникални цигулки
Световният цигулар свири ден преди великия български празник 24 май
Новината съобщи Константин Мишев, съветник на бившия премиер Филип Димитров
Портрети, пейзажи и натюрморти на Стоян Филипов напомнят в „Сезони“ за съвършения вкус на академика
Студенти на Светлин Русев представят обща изложба в „Сезони“, посветена на академика
Студенти на Светлин Русев представят обща изложба в „Сезони“, посветена на академика
През май на миналата година академикът напусна земния ни свят
Публиката ще види портрети от бронз и акварели
3-вековен Страдивариус ще звучи в уникален по рода си концерт под открито небе тази събота в Албена. Най-голямото и очаквано музикално събитие в компл...
Големият художник показва единствена монументална картина в столичната галерия "Райко Алексиев" Светлин Русев отпразнува във вторник 83-ия си рожден...
Всички произведения за цигулка от Чайковски в изпълнение на Светлин Русев, представя Софийската филхармония На 15 юни, от 19 ч. в зала „България" нео...
Задават се нови клади за богомилите, казва големият художник, който откри уникална изложба в "Сезони" Константин Павлов: Картините му презират самовл...
Изложбата на Светлин Русев се открива в сряда от 17 часа
Цикъл от изложби с картини от частната си колекция ще покаже в Перник акад. Светлин Русев. На перничани той ще представи западноевропейска графика от...
Жан-Бернар Помие, Светлин Русев и Атанас Кръстев в един изключителeн концерт по случай празника – този четвъртък в зала „България" На 17 март Софийск...
Светлин Русев е художник на съзерцанието и вкаменената динамика. У него има нещо магическо, мистическо и есхатологическо. Той е творец на изключително...