Всичко за Светлин Русев

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Светлин Русев отпразнува 83

Светлин Русев отпразнува 83

Големият художник показва единствена монументална картина в столичната галерия "Райко Алексиев" Светлин Русев отпразнува във вторник 83-ия си рожден...

16 юни | 3:10
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Владетелят на съзерцанието

Владетелят на съзерцанието

Светлин Русев е художник на съзерцанието и вкаменената динамика. У него има нещо магическо, мистическо и есхатологическо. Той е творец на изключително...

21 февруари | 15:45
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