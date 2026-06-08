Светлин Русев и Оркестърът на Великотърновския театър с празник на музиката

На 8 юни от 19:00 часа в зала „България“ публиката на 57-ия Международен музикален фестивал „Софийски музикални седмици“ ще има възможност да преживее една от най-очакваните срещи на фестивалната сцена – концерт на Оркестъра на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ – Велико Търново със специалното участие на световно признатия български цигулков виртуоз Светлин Русев.



Един от най-старите и авторитетни международни музикални форуми в България и тази година представя впечатляваща панорама на световното и българското изпълнителско изкуство. В програмата на фестивала достойно място заема дебютната самостоятелна симфонична изява на великотърновския театрален оркестър – събитие, което подчертава неговото художествено развитие и амбицията му да се утвърждава и на концертния подиум.

За престижното участие директорът на театъра маестро Ганчо Ганчев и художественият ръководител на музикалния отдел и диригент на концерта Георги Патриков са избрали изцяло програма, посветена на гения на Пьотр Илич Чайковски – композитор, чиито творби продължават да вълнуват поколения слушатели по света.

Кулминация на вечерта ще бъде изпълнението на Концерта за цигулка и оркестър в Ре мажор, оп. 35, поверено на Светлин Русев – артист с блестяща международна кариера, концертирал на най-престижните сцени в Европа, Азия и Америка. Неговото участие превръща концерта в истински празник за ценителите на цигулковото изкуство и едно от акцентните събития в тазгодишното издание на фестивала.

Другият голям шедьовър в програмата – Концерт за пиано и оркестър №1 в Си бемол минор, оп. 23, ще прозвучи в интерпретацията на младата руска пианистка Виктория Баскакова. Нейното гостуване е специалната награда от Международния клавирен конкурс „Панчо Владигеров“, организиран от Националната музикална академия, чийто официален партньор е Великотърновският театър.



„Нашият театър традиционно участва в „Софийски музикални седмици“ и представя най-мащабните си продукции. Тазгодишното участие е особено значимо, защото за първи път оркестърът излиза със самостоятелна симфонична програма. Изборът на репертоар е колкото амбициозен, толкова и респектиращ – две от емблематичните произведения на руския романтизъм, които изискват огромно майсторство както от солистите, така и от целия оркестър“, споделя диригентът Георги Патриков.



Концертмайстор на състава е Мария Павлова.



Със срещата между ярки солисти, вдъхновен оркестър и музиката на Чайковски, 57-ите „Софийски музикални седмици“ за пореден път доказват своята мисия да бъдат пространство за големи артистични събития и мост между традицията и новите поколения изпълнители.

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