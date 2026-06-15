Цар Плъх с нова песен за загубата и страха от забрава

Цар Плъх представят новия си сингъл „Дежа вю“, третата нова песен след дебютния албум „Най-после тишина“, който за по-малко от година ги изведе сред най-обсъжданите имена на българската алтернативна сцена. „Дежа вю“ излиза на 15 юни в YouTube канала на групата с официален видеоклип и идва точно преди най-големия самостоятелен концерт в историята на групата „Заключение: Тишина“ на 25 юни в Маймунарника. Оставащи билети за събитието все още има в bilet.bg на цени, започващи от 20 евро.

„Дежа вю“ е песен за загубата, паметта и страха от забрава. Тежка, мелодична и вълнуваща, тя разказва за делириума след раздялата с любим човек – за момента, в който отсъствието започва да изглежда нереално, а спомените се превръщат в единствената връзка с някого, когото вече го няма. Тя е за страха, че ще загубиш човека и че после бавно ще започнеш да забравяш лицето му.

Музикално „Дежа вю“ съчетава мелодични китарни рифове, динамични аранжименти и емоционални вокали, които балансират между алтернативния рок и модерния метъл, без да губят автентичния звук на Цар Плъх. Песента продължава развитието на групата след дебютния албум „Най-после тишина“, но показва и нови нюанси в композирането и в умението да разказваш истории. Видеоклипът към „Дежа вю“ е режисиран от Петър Тухчиев, дългогодишен творчески съмишленик и визуален партньор на групата. Историята проследява човек, преследван от спомените за изгубената си любов, докато границата между минало и настояще постепенно започва да се размива.

На 25 юни в Маймунарника в Борисовата градина в София феновете ще могат да чуят парчето за първи път на живо, наред с добре познатите песни от дебютния албум и още музика, която загатва за бъдещето на групата. „Заключение: Тишина“ е последната точка на „Най-после тишина“, издаден на 6 май 2025 г. След година, в която песните от албума станаха саундтрак на хиляди слушатели, групата избира да затвори тази глава по единствения честен начин – на живо, пред публика. Този концерт ще събере всички песни от албума в най-силния им вид: специални гости, разширен сценичен състав и продукция, подготвена точно за тази вечер. После Цар Плъх насочват поглед към следващата си глава и „Най-после тишина“ повече няма да звучи така и ако досега сте отлагали да видите Цар Плъх на живо, това е вечер, която няма да се повтори.

Цар Плъх вече вкараха няколко песни в Spotify Viral Top 50 Bulgaria и спечелиха Голямата награда в конкурса „Пролет“ на БНР. С „Дежа вю“ пускат една от най-искрените и въздействащи песни в дискографията си досега. Видеопремиерата на парчето е на 15 юни в YouTube канала на бандата. Билети за концертът „Заключение: Тишина“ на 25 юни 2026 г. в Маймунарника, София са все още налични в bilet.bg. За още информация следете социалните мрежи на Цар Плъх и Projector Plus.

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