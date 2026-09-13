Rob Money празнува рожден ден с нов музикален удар
Американският изпълнител пуска „Base, Smoke, Sound“, в който модерният хип-хоп среща българския фолклор
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Американският изпълнител пуска „Base, Smoke, Sound“, в който модерният хип-хоп среща българския фолклор
Певецът дебютира като автор и в света на ароматите
На 25 юни идва и последната глава от дебютния албум на групата - Заключение: Тишина“ – най-големия самостоятелен концерт на Цар Плъх в Маймунарника
Стенли определя проекта като „семейно събиране“ между поколения български рок музиканти
„призрак“ е вторият сигнал от един свят, който тепърва ще се разгръща
Премиерата на живо е на 25 април в София
Новият сингъл на групата излиза на 25 април с премиера на живо в София
Четвъртият поред сингъл е част от новия албум „Ще лъжеш ли“, който излезе в края на миналата годината
Новият сингъл на бандата е вдъхновен от 80-тарската слашър хорър естетика
Премиера на нов сингъл и видео „Sleep Now“ и юбилеен концерт на 13 март в Mixtape 5
Суров, фънки и безкомпромисен предвестник на втория албум „Ще лъжеш ли?“
Toaster започва като спонтанен демо запис от фронтмена Али Aбдала, но скоро се превръща в нещо по-голямо
Бандата се присъединяват към Sofia Live Festival 2025
Песента е налична във всички водещи стрийминг платформи
Me And My Devil с нов сингъл, нов албум и два концерта
Взе го минути след изтеглянето на жребия
Видео премиерата е на 20 април
Излиза официално днес
Видеото към дебютната песен на новия български музикален проект излиза с клип-шедьовър
Парчето с латино и афромотиви е на музиканта и неговия международен проект "Amazonia".