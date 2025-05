hug or handshake представят новия си сингъл

След поредица от силни сингли и концерти, инди поп-рок бандата hug or handshake се завръща с нова продукция. Днес, 30-ти май в 16 ч., е премиерата на най-новия им сингъл „Burden of Proof“, който вече е достъпен във всички дигитални платформи и е придружен от видео, заснето с характерното за групата чувство за хумор и стил.

Песента е със силен емоционален заряд и показва една малко по-сериозна и зряла страна на групата. „Burden of Proof“ е парче за съмнението – в себе си, в хората и решенията, които взимаме. „В текста има теми, които често засягаме, но тук има една по-различна страна в човешките взаимоотношения.“ – казва Антон Георгиев, вокалист и автор на текста. В нея се усеща повече тъга и размисъл, но също и онзи типичен за hug or handshake личен почерк, в който тежките теми се разказват с искреност и малко самоирония.

Музиката е дело на Антон Георгиев и Петър Трифонов, като продуцирането, записът и миксът отново са поверени на неразделната част от групата – Симеон Лозанов – Monyx. За мастеринга отново се доверяват на легендарното студио Sterling sound, но в търсенето на по-различен звук този път избират Randy Merrill, работил с имена като Lady Gaga, Taylor Swift, Adele, Bruno Mars, Ed Sheeran, Coldplay и много други.

Видеото е дело на режисьора Никола Атанасов и е заснето в старата минерална баня в Якоруда. Мястото създава интересна и леко сюрреалистична атмосфера, а самият процес на снимане – както често се случва при hug or handshake – включва много импровизация. „Събираме се с Никола Атанасов за вечеря или бира, хвърляме идеи на масата и накрая на вечерта имаме локация и нещо като план. След това отиваме на локацията, изхвърляме целия план на боклука и импровизираме.“ – споделят от групата.

След премиерата на „Burden of Proof“, hug or handshake ще се качат на сцената на Sofia Live Festival 2025 на 27 юни, непосредствено преди The Horrors и James Bay. Това ще бъде едно от малкото им участия това лято, което превръща концерта в специална среща на феновете с новия материал на бандата.

След кратка пауза в издаването, групата обещава по-активна година и още нова музика. „Burden of Proof“ е само началото.

„Очаквайте нови неща – колко точно, още не знаем. Но работим усилено. Старите вече и на нас ни поомръзнаха.“ – с типичната си самоирония допълват от hug or handshake.

