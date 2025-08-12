Милена Велчева откри изложба в Бачковския манастир

В залите на Ставропигиалния Бачковски манастир „Успение Богородично“ игуменът му, епископ Сионий, откри двадесет и първата изложба на Милена Велчева, наречена „Въведение“. „Събрали сме се по прекрасен повод - да се насладим на високите таланти, които Бог й е дал, чрез тях се допираме по-близо до божественото. Наскоро Милена се завърна от Ватикана след откриването на изложбата й „Прегръдката на мира“ в базиликата „Сан Клементе“ - храм, сакрален за милионите по света, които пишат на създадената от Кирил и брат му Методий азбука. Знаем, че в „Сан Клементе“ почива във вечния си сън Свети Кирил. Изкуството на Милена говори език, който докосва сърцето, възвисява и отваря пространството за среща. Картините й загатват споделени символи, общи корени и проблясъци на надежда за единение. Милена Велчева с нейните творби в „Сан Клементе“ е посланик на православието чрез изкуството“.

Експозицията „Въведение“ представя 26 картини в три свързани смислово сегмента. Първият е от колекцията на Бачковския манастир с квадриптиха на Милена Велчева „Четирите лъва“ - портрети на четиримата софийски книжари и революционери, загинали за освобождението на България от османско владичество, и алегоричната творба „Въведение“. Не е известно друг български манастир да има колекция от творби на съвременен автор, което наред с всичко съградено тук, прави този духовен и просветителски център уникален и в това отношение.

Вторият сегмент е от три картини, вдъхновени от сюжетите за Богородица - „Благовещение“, „Рождество“ и „Пиета“, които идват от благословената от Викариа на Рим изложба „Прегръдката на мира“ в „Сан Клементе“. Базиликата вече притежава две творби от изложбата - „Мисия Херсон“ и „Св. Седмочисленици и Св. Цар Борис“. А на аудиенция при папа Лъв XIV художничката му подари творбата си „Прегръдката на мира-Рим“ като послание - мечта за разбирателство и единство, за да се смирим, да си простим, да се обичаме. Картина с такава тематика - „Прегръдката на мира-Константинопол“ бе дарена на Вселенския патриарх Вартоломей I от монашеска делегация от България и Атон и от художничката, на аудиенция в Истанбул през 2023.

Третият сегмент, съставляващ експозицията „Въведение“, са непоказвани работи и нови картини, в които Милена Велчева предава усещането си за природата като храм.

„В картините си Милена Велчева сътворява напълно нов, колкото реален, толкова и фантастичен свят. В него логиката на времето има коренно различна посока и развитие. Защото в пространството на картината тя събира в едно цяло различни исторически епохи, за да създаде нещо съвършено различно. За да се убеди зрителя, че не толкова конкретният образ, колкото идеята за него е водеща и определяща. Всъщност става дума за алегоричния смисъл на майчинството и нежността, за любовта към човека и отечеството, към всички нас. Става дума за доброта, която толкова липсва днес. Силата на Милена Велчева е в разкриването на българската духовност, но открита към света, към времето, към вечността“, коментира изкуствоведът Христо Миланов.

На откриването в Бачковския манастир художничката сподели с гостите на събитието - духовници, дипломати, хора на изкуството, приятели: „Радостта ми е силна, отново съм в това обичано от мен място, в тази древна обител, в която всяко стръкче на градинаря, всеки камък на строителя, всеки щтрих на зографа разкриват истории за вяра, духовност, култура, просвещение, себеотдаване, саможертва. Селекцията, която направихме с епископ Сионий, представя философската свързаност между Майката, силата и непорочността на любовта й, и саможертвата на Сина като най-велик подвиг - и в евангелските сюжети, и в историческите портрети, и в алегоричните образи... Надяваме се светлината на тази идея да бъде усетена и съпреживяна от тези, които застават пред картините.“

20-те самостоятелни изложби на Милена Велчева са експонирани в художествени галерии, в храмове и манастири в България и в чужбина. Нейни творби участват в национални благотворителни проекти, притежание са на галерии и държавни институции, на частни колекции в България, Италия, Люксембург, Русия, Австрия, Турция, Франция, Атон, Ватикана.

