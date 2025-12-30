Калин Сърменов хвърли бомба за Сатиричния театър

"Ние сме фалирали, цялата система е фалирала. Ние сме виновни. Няма система. Работим с бюджет, който е отпреди няколко години. Ние въобще не се развиваме. Нямаме адекватност. Работим в пазарни условия с липса на пазарна логика. Пазарът се развива, ние не", коментира директорът на Сатиричния театър в София Калин Сърменов в предаването "Денят ON AIR" проблемите в сектора.

По думите му отдавна се намираме в дългова спирала, но никой не си го признава.

Сърменов е на мнение, че правителството не е трябвало да подава оставка.

Директорът на Сатиричния театър е на мнение, че в момента няма алтернатива.

Той е категоричен, че всички в България ще платят политическата цена, а играчите на терен няма да се променят.

"Трябват ни подготвени хора. Поне една от партиите да се огледа и да каже да се слагат можещи и знаещи хора", подчерта Сърменов пред Bulgaria ON AIR.

По думите му Сатиричният театър е фалирал.

"Еврото не ни е виновно. Ние сме си виновни. Нищо няма да се промени между лев и евро", каза той, като уточни че ръстът на цените трябва да се регулира от стабилно правителство.

"Нашата субсидия свърши юли. Работим само на приходи. Няма театър, който да издържи само на приходи", подчерта Сърменов като заяви, че всеки месец са надолу с 400 хил. лв.

Той прогнозира, че се задава нова спирала от избори и призова партиите на предните позиции да преосмислят поведението си.

"Винаги ще има корупция. Винаги ще е така. Въпросът е това да се канализира в някаква логика. Имаме нужда от здраво мислене, а не от емоционално хвърляне и лъжи, измами, манипулации", посочи директорът на Сатиричния театър.

